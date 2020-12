Das Oberverwaltungsgericht Bautzen hat die für heute geplante Dresdner "Querdenken"-Demonstration verboten.

Damit wurfde eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Dresden bestätigt. Die Initiative "Querdenken" hatte eine Kundgebung für 4.000 Menschen angemeldet. Die Stadt untersagte sie mit Hinweis auf die Infektionsgefahren. Die Polizei bereitet sich dennoch auf einen Großeinsatz vor. Sie rechnet mit der Anreise zahlreicher Hooligans sowie Rechts- und Linksextremisten. Mehrere Gegendemonstrationen sind angemeldet worden, die nicht dem Versammlungsverbot unterliegen.



Auch in Erfurt und in Frankfurt am Main wurden für heute "Querdenken"-Kundgebungen angemeldet. Die zuständigen Verwaltungsgerichte bestätigten zwar die erlassenen Verbote, dagegen konnten die Verstalter aber noch Beschwerde einlegen. Auch hier sind jeweils Gegendemonstrationen geplant.

12.12.2020