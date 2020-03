Der OECD-Bildungsexperte Schleicher hat angesichts der Schulschließungen aufgrund der Corona-Pandemie vor einem Bildungsverlust in Deutschland gewarnt.

Schleicher sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, die deutschen Schulen seien beim digitalen Lernen weit zurück. Das räche sich jetzt. Die Angst vor einem verlorenen Jahr für die Bildung in Deutschland sei berechtigt, wenn die Schüler zu lange zu Hause bleiben müssten.



Schleicher, der vor allem als Koordinator der Schulstudie Pisa in Deutschland bekannt wurde, betonte, in der Krise liege zugleich eine Chance. Das Land könne jetzt beim digitalen Lernen einen Riesensprung nach vorn machen. Es gehe darum, durch Technik nicht nur herkömmliche Bildungsprozesse effizienter zu gestalten, sondern völlig neue Formen zu entwickeln. Lernen könnte damit spannender, interaktiver und individueller werden, betonte der Bildungsexperte.