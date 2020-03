Der Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Gurría, hat die internationale Gemeinschaft zu einem abgestimmten Vorgehen in der Corona-Krise aufgerufen.

Nur koordinierte Anstrengungen auf internationaler Ebene könnten es ermöglichen, dem öffentlichen Gesundheitsnotfall zu begegnen und die wirtschaftlichen Folgen zu dämpfen, sagte Gurría in Paris. Es seien Maßnahmen notwendig, die

dem Marshall-Plan oder dem New Deal entsprächen. Es müsse sofort gehandelt werden, um eine langanhaltende Rezession zu verhindern.



Die OECD hatte hatte am Montag ihre weltweite Wachstumsprognose für 2020 um einen halben Punkt auf 2,4 Prozent gesenkt.