Führende Ökonomen in Deutschland empfehlen der Bundesregierung, von der Schwarzen Null abzurücken. Grund ist die Sorge vor einer Rezession durch die Ausbreitung des Coronavirus.

Es müsse zudem alles getan werden, um Liquiditätsengpässe bei Unternehmen zu vermeiden, heißt es in einem gemeinsamen Papier, das am Vormittag in Berlin vorgestellt wurde. Als Möglichkeit nennen die Wissenschaftler unter anderem die zinsfreie Stundung von Steuerzahlungen und verbesserte Abschreibungsbedingungen.



Nach Einschätzung des Präsidenten des Instituts für Weltwirtschaft aus Kiel, Felbermayr, wird die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr in eine Rezession rutschen. Sein Kollege Bofinger betonte, man brauche jetzt schnellwirkende und gezielte Maßnahmen. Der Ökonom Südekum von der Düsseldorfer Universität erklärte, man könne die Probleme nicht mit klassischer Konjunkturpolitik lösen. Zudem hätten die Eindämmung der Epidemie und die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems absolute Priorität. Die entsprechenden Entscheidungen müssten zentral erfolgen.

