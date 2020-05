Rund 100 deutsche Ökonomen aus dem Bereich Bildungsforschung haben sich mit einem Appell an die Politik gewandt.

Unter dem Motto "Bildung ermöglichen!" fordern sie Maßnahmen, um frühkindliche und schulische Bildung sofort in angepasstem Format für alle Altersgruppen anzubieten. In dem Appell heißt es, Schüler brauchten technische Ausrüstung und fachlicher Unterstützung für das Lernen zu Hause. Die Bildungsforscher schlagen zudem vor, den Besuch von Kitas und Schulen zumindest teilweise wieder zu ermöglichen. Vor allem leistungsschwächere Kinder und Jugendliche sollten eine Zusatzförderung bekommen. Schließlich gelte es, die Bildungs- und Lehrpläne von Kitas und Schulen für das kommende Jahr anzupassen.



Die Schließungen von Schulen und Kitas in der Coronakrise hätten gravierende negative Folgen für die Kompetenzentwicklung der Kinder und Jugendlichen, heißt es in dem Appell weiter. Daraus ergäben sich langfristig beträchtliche ökonomische Kosten. So erlitten Beschäftigte Gehaltseinbußen von bis zu 10 Prozent pro verlorenem Schuljahr - und das über das gesamte Berufsleben hinweg.



Initiatoren des Aufrufs sind unter anderem Experten der Universitäten Eichstätt-Ingolstadt, Berlin, Würzburg und München.

