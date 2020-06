Der Ölkonzern BP will weltweit bis zu 10.000 Stellen streichen.

Das teilte das Unternehmen in London mit und begründete die Entscheidung mit den Auswirkungen der Corona-Krise. Die Stellenkürzungen sollen ausschließlich in der Verwaltung vorgenommen werden. Zudem sollen leitende Mitarbeiter in diesem Jahr keine Gehaltserhöhungen bekommen. Auch die Auszahlung von Boni sei sehr unwahrscheinlich. BP musste im ersten Quartal dieses Jahres durch den Ölpreisverfall und die gesunkene Nachfrage im Zuge der Coronavirus-Pandemie massive Gewinneinbußen hinnehmen und hatte daraufhin drastische Einsparungen angekündigt.