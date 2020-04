Der österreichische Bundeskanzler Kurz hält eine baldige Öffnung der Grenzen zu Deutschland für möglich.

Aus Sicht seiner Regierung könnte dies in absehbarer Zeit erfolgen, sagte er der "Bild"-Zeitung. Er halte es zudem für möglich, dass Deutsche ihren Sommerurlaub in Österreich verbringen könnten. Voraussetzung für Grenzöffnungen sei eine positive Entwicklung bei der Eindämmung des Coronavirus. Wenn sich die Situation in Deutschland und Österreich ähnlich gestalte, sei es relativ egal, ob sich jemand innerhalb von Deutschland bewege oder nach Österreich und wieder zurück. Gleiches gelte für andere Nachbarländer, meinte Kurz.