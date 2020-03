In Österreich hat die Regierung die Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus präzisiert.

Bundeskanzler Kurz sagte der Nachrichtenagentur APA, das Zuhause dürfe nur noch aus drei Gründen verlassen werden. Dazu zählte er nicht aufschiebbare berufliche Tätigkeiten, notwendige Besorgungen und Hilfe für andere Menschen. Kurz betonte, wer ins Freie wolle, dürfe dies nur alleine oder in Begleitung von Mitbewohnern tun. Die Polizei werde dies ab sofort kontrollieren und größere Gruppen auffordern, nach Hause zu gehen.

Großbritannien will Senioren isolieren

Die britische Regierung plant unterdessen, Menschen ab einem Alter von 70 Jahren für bis zu vier Monate zu isolieren. Gesundheitsminister Hancock sagte, die Maßnahme sei Teil eines Aktionsplans, der in den kommenden Wochen umgesetzt werde, um die Verbreitung des Coronavirus zu stoppen. Einzelheiten würden zu gegebener Zeit mitgeteilt. Kritiker hatten der britischen Regierung vorgeworfen, bislang nicht angemessen auf die Corona-Pandemie zu reagieren.



Der Vatikan kündigte an, die Osterfeierlichkeiten ohne Besucher abzuhalten. Normalerweise reisen dazu zehntausende Menschen aus aller Welt an.



Polen hat um Mitternacht seine Grenzübergänge zu Deutschland und den anderen EU-Nachbarstaaten für Ausländer geschlossen.