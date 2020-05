Österreich hat die vollständige Öffnung der Grenze zu Deutschland ab dem 15. Juni angekündigt.

Tourismusministerin Köstinger sagte im Radiosender Ö1 an, die Entscheidung sei nach Gesprächen mit Deutschland erfolgt. Bereits ab Freitag solle es Reiseerleichterungen beim Grenzübertritt geben.



In Deutschland berät die Bundesregierung am Vormittag über das weitere Vorgehen in der Coronakrise. Bundeskanzlerin Merkel hatte gestern Hoffnungen auf eine Lockerung der Reisebeschränkungen genährt. Die EU-Kommission will im Laufe des Tages Leitlinien für eine schrittweise Grenzöffnung beschließen.



Die Grenze zwischen Deutschland und Österreich ist seit Mitte März weitgehend geschlossen. Für Pendler und den Güterverkehr gibt es Ausnahmen. Darüber hinaus wird nur über die Grenze gelassen, wer einen nur wenige Tage alten, negativen Corona-Test vorlegen kann. Der für Österreich und vor allem die Alpenregionen wichtige Tourismus ist durch diese und weitere Maßnahmen praktisch zum Stillstand gekommen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Maßnahmen in Deutschland

+ Lockerungen der Einschränkungen: Das ist in den Bundesländern erlaubt

+ Schulen in Deutschland: Wann und wie öffnen die Schulen wieder?

+ Diskussion um regionale Öffnung: Wie es mit Kita und Kindergarten weitergeht

+ Wiedereinführung von Schutzmaßnahmen: Streit um die Obergrenze für Corona-Neuinfektionen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

+ Was die Kennzahlen bedeuten: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.

Erkrankung, Medikamente und Schutz

+ Symptome und Verlauf: Wie verläuft eine Infektion mit dem Coronavirus?

+ Überwachung: Coronavirus-Testkapazitäten nur zu einem Drittel ausgelastet

+ Kitas und Schulen: Welche Rolle spielen Kinder bei der Übertragung des Corona-Virus?

+ Gesichtsmasken und Schutz gegen das Coronavirus: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Wirtschaft, Soziales und Verbraucher

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Doppelt eingeschränkt: Was die Corona-Pandemie für Menschen mit Behinderung bedeutet

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

Fake News und Verschwörungstheorien

+ Corona-Falschnachrichten: Ärzte und Virologen warnen vor Infodemie

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Bill Gates ist zum Ziel von Verschwörungstheoretikern geworden



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.