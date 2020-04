Österreich hat erste Lockerungen der Beschränkungen für den Sport bekanntgegeben.

Ab dem 1. Mai dürfen bestimmte Sportstätten im Freien wieder genutzt werden, wie Sportminister Kogler in Wien mitteilte. Demnach werden Leichtathletik-Anlagen, Tennis- und Golfplätze sowie andere Sportstätten geöffnet, bei denen es möglich ist, die Abstandsregeln zu beachten. Hallen bleiben geschlossen.



Seit gestern dürfen in Österreich kleinere Geschäfte unter Auflagen wieder öffnen. Größere Geschäfte sollen nach den Plänen der Regierung Anfang Mai folgen, Gastronomie und die Schulen dann voraussichtlich Mitte Mai.



In Dänemark sind viele Kindergärten und die Schulen bis zur fünften Klasse seit heute wieder geöffnet.