In Österreich soll es wieder einen harten Lockdown wie im März geben.

Geplant sind die Schließung von Schulen und Geschäften, wie aus einem Verordungsentwurf hervorgeht, aus dem mehrere Medien zitieren. Öffnen dürfen nur Supermärkte, Apotheken und Tankstellen. Das Verlassen des privaten Wohnraums soll nur noch für begründete Ausnahmen sowie den Weg zur Arbeit erlaubt sein. Die Maßnahmen sollen ab Dienstag bis zum 6. Dezember gelten. Bundeskanzler Kurz will sie am Nachmittag bekanntgeben.



Schon seit dem 3. November sind in Österreich Gastronomie, Tourismus, Kulturbetrieb und Freizeiteinrichtungen geschlossen und es gibt nächtliche Ausgangsbeschränkungen.



In Österreich sind die Zahlen trotz des Teil-Lockdowns weiter gestiegen. Die Zahl der wöchentlichen Neuansteckungen liegt landesweit bei über 550 Fällen pro 100.000 Personen.

