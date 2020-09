Wegen steigender Infektionszahlen verschärft die österreichische Regierung die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus wieder.

Da die Ansteckungen vor allem im privaten Bereich erfolgten, müsse man die sozialen Kontakte reduzieren, sagt Bundeskanzler Kurz. Sämtliche private Feiern und Zusammenkünfte sollen ab kommenden Montag auf zehn Personen beschränkt werden. In Lokalen und Restaurants dürfen maximal zehn Personen an einem Tisch sitzen. Beim Betreten und Verlassen von Restaurants sowie auf Märkten und in Kirchen muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.



Auch im Nordosten Englands werden die Kontaktbeschränkungen verschärft. So dürfen sich von morgen an Menschen verschiedener Haushalte nicht mehr treffen. Bars und Pubs müssen um 22 Uhr schließen.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.