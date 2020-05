Österreich lehnt den Vorschlag der EU-Kommission für den Wiederaufbaufonds nach der Corona-Krise ab.

Finanzminister Blümel sagte im ORF-Radio, die österreichische Regierung werde diesem Paket so nicht zustimmen und fordere Nachbesserungen. Der ÖVP-Politiker begründete das damit, dass die Belastung für die Steuerzahler zu groß wären. Für den europäischen Haushalt und den Wiederaufbaufonds müsse Österreich fast zwei Prozent der Wirtschaftsleistung aufbringen - nahezu doppelt soviel wie in der Vergangenheit. Blümel nannte das inakzeptabel.



EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte in dieser Woche den Wiederaufbaufonds der Europäischen Union vorgestellt, der 750 Milliarden Euro umfassen soll. 500 Milliarden Euro sollen als nicht rückzahlbare Zuschüsse ausgezahlt werden, das restliche Drittel als Kredite. Profitieren sollen vor allem die von der Corona-Krise besonders hart getroffenen Staaten, wie Italien und Spanien.