Der mehrmonatige Olympische Fackellauf durch alle 47 japanischen Präfekturen soll am Donnerstag ungeachtet der Coronavirus-Pandemie wie vorgesehen in Fukushima beginnen.

Daran habe sich nichts geändert, sagte der Chef des Tokioter Organisationskomitees, Muto. Die Situation werde zwar schlechter und schlechter. Aber derzeit stehe die Entscheidung. Demnach sollen größere Zuschauermengen vermieden werden. Die Empfangszeremonien in den einzelnen Orten sollen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Kanada will wegen der Ausbreitung des Coronavirus keine Sportler zu den Olympischen und Paralympischen Spielen in die japanische Hauptstadt entsenden. Das teilte das Kanadische Olympische Komitee mit. Man fordere das IOC auf, die Spiele um ein Jahr zu verschieben. Auch vom Australischen Olympischen Komitee hieß es, eine Austragung in diesem Sommer könne es nicht geben.



Das Internationale Olympische Komitee hatte nach massivem Druck aus aller Welt angekündigt, innerhalb der nächsten vier Wochen über eine Verschiebung zu entscheiden.