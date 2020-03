Die Olympischen Sommerspiele in Tokio werden möglicherweise verschoben.

Das Internationale Olympische Komitee will innerhalb der nächsten vier Wochen darüber entscheiden. Das teilte das IOC in einem offenen Brief an die Athleten mit. Eine Absage der Spiele schließt das Komitee aber nach wie vor aus.



Zahlreiche Athleten und Verbände haben sich in den vergangenen Tagen dafür ausgesprochen, den für den 24. Juli in Tokio geplanten Beginn der Sommerspiele aufgrund der Corona-Pandemie zu verschieben.