Die Organisation erdölexportierender Länder Opec erwägt wegen des Preisverfalls eine Einschränkung der Förderung.

Die Ölminister der 14 Länder wollen darüber heute in Wien beraten. Für den Preisverfall von Rohöl ist auch die Ausbreitung des Coronavirus verantwortlich. Seit Beginn des Ausbruchs in China ist der Flugverkehr in die Volksrepublik stark eingeschränkt. Die Nachfrage nach Treibstoff in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ging deutlich zurück. Vielerorts wurde die Produktion stillgelegt, während Millionenstädte abgeriegelt wurden. Weltweit haben große Unternehmen Geschäftsreisen und Zusammenkünfte abgesagt.