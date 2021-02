Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen hat die Pflicht zum Tragen einer Maske im Außenbereich von Einzelhandels-Geschäften vorläufig gekippt.

Die Richter in Münster entschieden, die Formulierung "unmittelbares Umfeld" in der aktuellen Coronaschutzverordnung sei zu vage. Gemeint waren damit vor allem Parkplätze vor Lebensmittelgeschäften oder Wege hin zu den Eingängen. Eine Frau aus Gelsenkirchen hatte einen Eilantrag gestellt. Sie wollte die in der Verordnung vorgeschriebene Maskenpflicht generell stoppen. Das lehnte des Gericht aber ab. [Az.: 13 B 1932/20.NE]

Diese Nachricht wurde am 10.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.