Die Corona-Pandemie verschärft einem Bericht der Entwicklungshilfsorganisation Oxfam zufolge weltweit die soziale Ungleichheit.

Die 1.000 reichsten Menschen hätten ihre Verluste in der Krise in nur neun Monaten wettmachen können. Dagegen könnte es bei den Ärmsten mehr als ein Jahrzehnt dauern, bis sie sich von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie erholt haben. Damit drohe zum ersten Mal seit Beginn der statistischen Aufzeichnungen vor über einem Jahrhundert eine Verschärfung der wirtschaftlichen Ungleichheit in fast allen Ländern.



Für den Bericht wurden 295 Wirtschaftsforscher aus 79 Ländern befragt. Oxfam veröffentlichte die Untersuchung anlässlich des Starts des Weltwirtschaftsforums, das erstmals statt in Davos digital stattfindet.



Die Organisation erklärte, die Corona-Pandemie müsse ein Weckruf sein, extreme Ungleichheit und Armut bei der Wurzel zu packen. Dazu brauche es für jedermann zugängliche soziale Sicherungssysteme und mehr Gemeinwohlorientierung der Wirtschaft. Konzerne und Superreiche müssten einen Beitrag leisten, um die Krise zu bewältigen.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.