Der Palliativmediziner Matthias Thöns kritisiert den Fokus auf eine intensivmedizinische Betreuung aller Covid-19-Erkrankten. Der Arzt aus Witten sagte im Deutschlandfunk, bei den Fällen mit schwerem Verlauf handele es sich meist um alte Menschen mit mehreren anderen Erkrankungen, viele würden schon in Pflegeheimen betreut. Es sei also eine Gruppe von Menschen, die üblicherweise und bislang vor allem palliativmedizinisch betreut werde.

Deshalb sei der Fokus auf die Intensivmedizin eine falsche Priorität der Politik. Thöns betonte, von diesen Patienten könne man nur sehr wenige retten, die meisten seien danach schwerbehindert. Deswegen sehe er ethische Prinzipien verletzt.

"Nutzen und Schaden"

Das Verhältnis zwischen Nutzen und Schaden stimme kaum, betonte der Experte im Deutschlandfunk. Es stelle sich auch die Frage nach der Gerechtigkeit, denn es stehe nur eine begrenzte Zahl an Intensivbetten zur Verfügung. Zudem werde das medizinische Personal durch die Behandlung der Covid-19-Patienten selbst erheblich gefährdet, wie die hohe Zahl der toten Ärzte in Italien zeige. "Man rechnet die Rettung eines Menschen, der kaum zu retten ist und das meistens nicht will, gegen die tatsächliche und wirkliche bestehende Gefährdung von medizinischem Personal, das zuhauf leider stirbt."

"Willen Kranker vorab klären"

Thöns ergänzte, die meisten alten Menschen lehnten eine solche intensivmedizinische Behandlung eigentlich ab. Deshalb müsse nun dringend der Willen von kranken und alten Menschen geklärt werden, damit es eine Patientenverfügung gebe für den Fall einer Erkrankung. Es sei besser, die Menschen jetzt zu fragen, als wenn in zwei Wochen dann eine Alterstriage wie in Italien erfolge. Man müsse den Menschen ehrlich sagen, dass es nur eine minimale Rettungschance bei großem Risiko gebe.

"Auch Pflegepersonal schützen"

Zudem plädierte der Palliativmediziner dafür, Menschen in Pflegeheimen nun besonders gut zu schützen. Dafür seien die Kontaktbeschränkungen sinnvoll, ebenso wie strenge Hygienemaßnahmen und Tests für Pflegerinnen und Pfleger. In Deutschland wurde die Zahl der Intensivbetten wegen der Coronavirus-Pandemie erhöht.

