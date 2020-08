Papst Franziskus hat dazu aufgerufen, einen künftigen Corona-Impfstoff gerecht zu verteilen.

Ein Impfstoff dürfe nicht "den Reichsten" vorbehalten sein, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche in einer live übertragenen Audienz in seiner Privatbibliothek im Vatikan. Vielmehr sollten diejenigen das Mittel bekommen, die es am nötigsten brauchten. Zugleich betonte der Papst, Corona-Hilfen, insbesondere staatliche, sollten nur an Unternehmen gehen, die sich dem Umweltschutz und dem Gemeinwohl verschrieben hätten. Die Corona-Pandemie habe die bestehenden Ungleichheiten in der Welt noch sichtbarer und größer gemacht.