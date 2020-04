Wegen der Corona-Pandemie hat Papst Franziskus zum Auftakt der österlichen Zeremonien eine Messe ohne Gläubige begangen.

Das Oberhaupt der katholischen Kirche erinnerte im Petersdom an Priester, Ärzte und Pfleger, die in der Corona-Krise Großes leisteten und von denen viele an der Infektionskrankheit gestorben seien. Die traditionelle Fußwaschung war wegen der Gesundheitsrisiken abgesagt worden. Auch andere Teile der Feier entfielen. Am Gründonnerstag beginnt für die Christen weltweit das Erinnern an Leiden, Tod und Auferstehung Jesu.