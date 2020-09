Frankreich erwägt wegen der angespannten Corona-Lage die Zahl der Operationen zu verringern.

Wie der Pariser Krankenhausverbund mitteilte, werde die Entscheidung von Fall zu Fall auf den betroffenen Stationen getroffen. Zuvor hatte der Vizedirektor des Gremiums, Crémieux, eine pauschale Kürzung der Operationen um ein Fünftel ins Gespräch gebracht. Die aktuelle Situation sei jedoch nicht mit der im März vergleichbar, teilte der Verbund mit.



Frankreich registriert derzeit einen starken Zuwachs an Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Der Wert lag zuletzt bei 13.000 neuen Fällen binnen eines Tages. Besonders betroffen ist die Hauptstadt Paris mit mehr als 200 wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Die Pariser Kliniken rechnen bis kommende Woche mit mindestens 200 Patienten, die in auf ein Intensivbett angewiesen sein könnten.



Die französische Regierung hatte zuletzt Regeln verschärft; so dürfen Bars nur noch bis 22 Uhr öffnen. Großveranstaltungen sind künftig nur noch mit bis zu 1.000 statt zuvor 5.000 Teilnehmenden erlaubt.

