Das Vorstandsmitglied des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Schneider, hat den Vorschlag begrüßt, verstärkt an sogenannten sozialen Brennpunkten gegen das Coronavirus zu impfen.

Es gehe um den Schutz für alle, wenn man mit mobilen Impfteams in solchen Wohngebieten die Infektion im Keim ersticke, sagte Schneider im Deutschlandfunk (Audio-Link). Man habe es in der Pandemie mit einer schlimmen Form der Ausgrenzung zu tun, meinte Schneider. Das Thema Armut sei weitgehend ausgeblendet worden. Er verwies dabei auf die schwierige Situation von Menschen, die in beengten Wohnverhältnissen lebten oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren müssten.



Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin hatte an Länder und Kommunen appelliert, verstärkt an "sozialen Brennpunkten" Menschen gegen das Coronavirus zu impfen. Dies würde Kliniken entlasten, weil auf den Intensivstationen überdurchschnittlich viele Menschen aus ärmeren Bevölkerungsschichten behandelt würden.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.