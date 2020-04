Die Jugendorganisationen von Union, SPD, FDP und Grünen fordern in der Corona-Krise Unterstützung für Studierende in finanzieller Not.

In einem gemeinsamen Brief an Finanzminister Scholz und Bildungsminister Karliczek schreiben die Verbände, wer zum Beispiel seinen Nebenjob verloren habe, solle für die Dauer der Krise unbürokratisch einen erhöhten Bafög-Satz erhalten. Karliczeks Vorschlag eines zinslosen Darlehens könne nur ein erster Schritt sein. Über den Brief berichtet die Funke Mediengruppe. Unterzeichnet ist er von den Vorsitzenden der Jungen Union, der Jusos, der Jungen Liberalen und der Grünen Jugend.