Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Hunko, ist wegen seiner Teilnahme an einer Demonstration gegen die Corona-Schutzmaßnahmen parteiintern in die Kritik geraten.

Hunko hatte am Sonntag in Aachen auf einer sogenannten "Mahnwache für Grundrechte" in Aachen teilgenommen. Dort warf er in einer Rede Microsoft-Gründer Gates einen zu großen Einfluss auf die Gesundheitspolitik vor. Dazu sagte der Linken-Abgeordnete Liebich der Zeitung "Die Welt", er habe sich über den Auftritt Hunkos sehr geärgert. Mit seiner Teilnahme habe er ein völlig falsches Signal gesendet und zudem in der Rede Stichworte genannt, die an viele Verschwörungstheorien anknüpften. Das Linken-Bundesvorstandsmitglied Tempel meinte, Opposition dürfe bei der Linken nicht dazu führen, in der Coronakrise grundsätzlich alles infrage zu stellen und Verschwörungstheorien nachzuplappern.



Hunko verteidigte seinen Auftritt. Es habe sich um eine Kundgebung des Mitte-Links-Spektrums gehandelt, und er habe sich dort klar von Rechtsextremen und Verschwörungstheoretikern distanziert.



Zuletzt hatte die Teilnahme des Thüringer FDP-Landeschefs Kemmerich an einer Demonstration gegen die Corona-Auflagen Anfang Mai in Gera für Kritik gesorgt.

