Nach zweiwöchiger Quarantäne wegen des Corona-Virus durften in Japan die ersten Passagiere des Kreuzfahrtschiffes "Diamond Princess" an Land gehen.

Nach Angaben des japanischen Gesundheitsministeriums dauert die Ausschiffung der rund 3.000 Menschen an Bord drei Tage. Als erste Gruppe konnten 500 meist ältere Menschen das Schiff verlassen. Mehrere Staaten koordinieren die Rückholung der Urlauber. Bei den rund 3.700 Passagieren und Crewmitgliedern waren bis gestern 621 Infektionen festgestellt worden.



In China sind inzwischen nach offiziellen Angaben mehr als 2.000 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Corona-Virus gestorben. Mehr als 74.000 Menschen sind infiziert. Inzwischen werden auch aus dem Iran erste bestätigte Fälle gemeldet.