Das Paul-Ehrlich-Institut hat vor dem russischen Corona-Impfstoff gewarnt.

Präsident Cichutek sagte, die Zulassung sei mit Vorsicht zu betrachten. Dabei verwies er auf eine geringe Transparenz bei der Freigabe. Nach bisherigen Informationen sei das Fehlen von Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten aus klinischen Prüfungen an mehreren tausend Probanden zu bemängeln, führte Cichutek aus. Im Einklang mit der Weltgesundheitsorganisation sowie internationalen Gesundheitsexpertinnen und -experten warne man vor zu großer Eile bei der Impfstoffzulassung. Auch in der aktuellen Pandemie-Situation sei es "zwingend erforderlich", alle Prüfungen und Bewertungen mit der gleichen Sorgfalt durchzuführen wie bei anderen Impfstoffen. Das Paul-Ehrlich-Institut ist in Deutschland für die Genehmigung von klinischen Studien und für die Zulassung von Arzneimitteln zuständig.

Bundesärztekammer: "hochriskantes Experiment am Menschen"

Auch Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, kritisierte die Zulassung eines Corona-Impfstoffes in Russland. Ohne die entscheidende dritte Testreihe halte er dies für ein hochriskantes Experiment am Menschen, sagte Reinhardt der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf. Es dränge sich der Eindruck auf, dass es sich um eine populistische Maßnahme eines autoritär regierten Staates handele, der der Weltgemeinschaft seine wissenschaftliche Leistungsfähigkeit demonstrieren wolle. Es sei unverantwortlich, ganze Bevölkerungsgruppen bereits in diesem Stadium der Entwicklung zu impfen.



Kritik kam auch von der Bundesregierung. In Europa setze die Impfstoffzulassung hinreichende Erkenntnisse aus klinischen Prüfungen zum Beleg von Wirksamkeit und Unbedenklichkeit voraus, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.



Anders als üblich erfolgte die Registrierung des Mittels in Russland, bevor Ergebnisse großer klinischer Studien vorlagen. Die dritte und letzte Testphase soll erst morgen beginnen. Bereits in wenigen Wochen sollen erste Personenkreise geimpft werden.

