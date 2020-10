Nach mehr als einem halben Jahr hat die Bundesregierung die pauschale Reisewarnung wegen der Corona-Pandemie für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union aufgehoben.

Jedes Land der Welt wird nun einzeln bewertet - so wie die Länder der EU und des grenzkontrollfreien Schengen-Raums. Reisewarnungen werden nur für Länder ausgesprochen, die den Grenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten haben. Das gilt derzeit für mehr als 130 Staaten ganz oder teilweise.



Für etwa 50 weitere Länder wird unabhängig von der Infektionslage von Reisen abgeraten. Dort gelten noch Einreisebeschränkungen oder eine Ausreisesperre in die EU. Dazu gehört beispielsweise Thailand.



Unter dem Strich bleiben nur noch wenige Länder übrig, bei denen die Bundesregierung weder vor Reisen warnt noch von ihnen abrät. In der EU waren es zuletzt nur noch neun von 26 Staaten. Die weltweite pauschale Reisewarnung wegen der Corona-Pandemie war am 17. März vom Auswärtigen Amt erlassen worden.

