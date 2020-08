In Chinas Hauptstadt Peking muss im Freien keine Maske mehr getragen werden.

Die Behörden hoben die Vorschrift auf, nachdem 13 Tage in Folge keine neuen Corona-Infektionen gemeldet wurden. Wie die Nachrichtenagentur reuters meldet, trug trotzdem ein großer Teil der Menschen in Peking weiterhin einen Mund-Nasen-Schutz. - Seit Beginn der Pandemie wurden in China offiziell 84.917 Corona-Fälle registriert.