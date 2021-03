Nach Angaben des Weltbundes der Krankenschwestern und Pfleger erwägen immer mehr Pflegekräfte, aufgrund der Corona-Pandemie ihren Beruf aufzugeben.

Sie seien durch die Pandemie bis zur körperlichen und geistigen Erschöpfung getrieben worden. Der Verband forderte bessere Löhne und Arbeitsbedingungen, flexible Arbeitsregelungen insbesondere für ältere Krankenschwestern und Unterstützung bei der Bewältigung der Traumata des vergangenen Jahres.



Mindestens 3.000 Pflegekräfte in 60 Ländern seien erwiesenermaßen bereits an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die tatsächliche Zahl liege wahrscheinlich deutlich höher.



In Deutschland sind laut einem Bericht der Zeitungen der Funke-Mediengruppe seit Beginn der Corona-Pandemie tausende Pflegekräfte aus dem Beruf ausgeschieden.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.