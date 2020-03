Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Westerfellhaus, verlangt, dass Angehörige sterbende Bewohner von Pflegeheimen auch in Zeiten der Corona-Krise begleiten dürfen.

Westerfellhaus sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", es müsse möglich sein, dass Familienmitglieder die Hand eines sterbenden Elternteils halten könnten, wenn sie etwa dabei Handschuhe trügen. Hier sei die Menschenwürde berührt. Westerfellhaus wandte sich deshalb gegen pauschale Besuchsverbote in den Pflegeheimen, die die Betroffenen allein ließen. Nur weil Pflegebedürftige eine besonders gefährdete Personengruppe seien, könne man sie nicht einfach entrechten und wegsperren.



Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag, der CDU-Politiker Rüddel, hatte kürzlich gefordert, Pflegeeinrichtungen komplett abzuriegeln. Hintergrund sind zahlreiche Todesfälle nach Coronavirus-Infektionen in Heimen in Wolfsburg und Würzburg.