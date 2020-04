Auf den Philippinen soll die Durchsetzung der Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus notfalls mit Waffengewalt durchgesetzt werden.

Präsident Duterte erteilte Polizei und Militär einen Schießbefehl. Wörtlich sagte er in einer Fernsehansprache, wenn die Menschen Ärger machten, solle man sie erschießen. Dabei habe er insbesondere linke Gruppen im Auge, die in der Coronakrise Unfrieden sähen wollten.



Die Polizei relativierte später den Schießbefehl. Sie erklärte, niemand werde erschossen. Dutertes Schießbefehl erinnert an seinen sogenannten Krieg gegen die Drogen, bei dem seit seinem Amtsantritt im Sommer 2016 von der Polizei und anonymen Todesschwadronen mehr als 30.000 Personen getötet wurden.