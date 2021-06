Auch wenn die aktuellen Corona-Zahlen auf ein Abflachen der Pandemie hindeuten, hat der Berliner Physik-Professor Dirk Brockmann davor gewarnt, das Virus zu unterschätzen.

Brockmann sagte im Interview mit dem DLF, in der Pandemie habe es zuletzt immer wieder Überraschungen gegeben. Die aktuelle Entwicklung mit den deutlich sinkenden Zahlen sei zwar erfreulich, um Entwarnung zu geben, sei es aber noch zu früh.

Virus-Variante B.1.617.2 noch schwer einzuschätzen

Vor allem die so genannte Delta-Variante, die zuerst in Indien entdeckt wurde, sei noch schwer einzuschätzen, betonte der Physiker, der auch für das Robert Koch-Institut arbeitet, um die Dynamik der Pandemie abzuschätzen. Experten gehen davon aus, dass diese Mutante noch ansteckender ist als alle bisher entdeckten Varianten. Brockmann sagte, man müsse weiter vorsichtig sein, weil viele Menschen in Deutschland noch nicht vollständig geimpft seien.



Hinzu komme, dass viele Menschen derzeit durch weiter bestehende Maßnahmen wie das Tragen von Masken während des Einkaufs, geschützt seien. Wenn wir uns wieder so verhalten würden wie vor der Pandemie, könne auch das Einfluss auf die weitere Verbreitung des Virus haben.

"Früh, schnell und regional" auf neue Ausbrüche reagieren

In dem Zusammenhang sagte Brockmann, das Konzept der Herdenimmunität gehe davon aus, dass die Bevölkerung gleichmäßig geimpft werde. Wenn man aber in bestimmten Altergruppen - wie derzeit bei Kindern und Jugendlichen - deutlich weniger Geimpfte habe, wirke sich das auch auf die Herdenimmunität aus.



Brockmann, der sich für eine No-Covid-Strategie einsetzt, sagte weiter, bei neuen Corona-Ausbrüchen müsse man jetzt "früh, schnell und regional differenzert" reagieren. Die Geschwindigkeit sei dabei immer wichtiger als Perfektion.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.