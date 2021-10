Die epidemische Lage von nationaler Tragweite läuft Ende November aus und soll nach dem Willen von SPD, Grünen und FDP nicht verlängert werden. Dennoch stehen die Zeichen in Sachen Corona nicht auf Entspannung. Übergangsregeln sollen dafür sorgen, dass Deutschland auch über den Winter angemessen auf die Infektionslage reagieren kann. Ein Überblick.

Vorgesehen ist eine Änderung von Paragraph 28a des Infektionsschutzgesetzes. Die Übergangsregeln sollen bis März 2022 gelten.

Warum soll die epidemische Notlage auslaufen?

Bundesgesundheitsminister Spahn, der sich als Erster für ein Ende des Ausnahmezustands aussprach, argumentierte mit der Impfquote (aktuell: 66 Prozent der Gesamtbevölkerung, von den Erwachsenen sind es 77 Prozent). Auch SPD, Grüne und FDP sagen nun, dass die Voraussetzungen dafür nicht mehr vorliegen.

Was bedeutet das für Regeln wie die Maskenpflicht?

In dem von den Ampel-Parteien vorgelegten Eckpunktepapier zur Übergangsregelung heißt es, dass die Bundesländer weiterhin Maßnahmen anordnen können, also etwa die Fortführung der Maskenpflicht, Zugangsbeschränkungen zu öffentlichen Einrichtungen und Veranstaltungen mit 2G- oder 3G-Regel, Abstandsgebote "vornehmlich" in öffentlichen Innenräumen, die Verarbeitung von Kontaktdaten von Kunden und Gästen sowie Auflagen für den Betrieb von Bildungseinrichtungen wie etwa Schulen. Insgesamt ist von "weniger eingriffsintensiven" Maßnahmen die Rede.

Was ist für Menschen geplant, die nach wie vor wirtschaftlich stark von der Pandemie getroffen sind?

Soziale Maßnahmen, die im Zusammenhang mit Corona auf den Weg gebracht wurden, sollen erhalten bleiben, zum Beispiel der vereinfachte Zugang zur Grundsicherung. Auch die Corona-Arbeitsschutzverordnung soll verlängert werden. Zudem wollen die Ampel-Parteien die pandemiebedingten Sonderregelungen zum Kindergeld "in das Jahr 2022 hinein" verlängern, heißt es in dem Papier. Diese Regelung sieht 30 statt zehn Kinderkrankentage für Eltern vor, bei Alleinerziehenden doppelt so viele.

Wie soll die Impfquote weiter erhöht werden?

Dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen, bleibt eins der wichtigsten Ziele in der Pandemiebekämpfung. Dazu wird ein Praktiker-Panel "Impftempo" einberufen, in dem Experten Wege finden sollen, den Impffortschritt deutlich zu beschleunigen. Zudem ist geplant, mehr Daten über die Belegung von Intensivbetten in den Krankenhäusern zu erheben. In dem Papier heißt es, um die Datengrundlage für künftige evidenzbasierte Entscheidungen zu verbessern, solle künftig zum Beispiel der Impfstatus von Patienten erhoben werden, ebenso die Kapazitäten für Kinder.

Wie argumentieren die einzelnen Parteien?

SPD-Fraktionsvize Wiese sagte bei der Vorstellung der Pläne, angesichts der steigenden Zahl vollständig Geimpfter bestehe keine ernste Gefahr für das Gesundheitssystem mehr. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt betonte, man lege den Bundesländern den nötigen Instrumentenkasten für weitere Maßnahmen auf den Tisch. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Buschmann, kündigte an, alle Beschränkungen sollten spätestens mit dem Frühlingsbeginn enden.



Als Vertreter der Länder kündigte der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Laumann an, sein Land wolle etwa die Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr vorerst beibehalten. Das sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.