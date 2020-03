Bundeskanzlerin Merkel hat die Bevölkerung wegen der Ausbreitung des Coronavirus aufgefordert, wo immer möglich auf Sozialkontakte zu verzichten. In einem Beschlusspapier der Runde im Kanzleramt heißt es zudem, um die Krankenhäuser für Corona-Patienten frei zu halten, sollten alle planbaren Operationen, Aufnahmen und Eingriffe verschoben werden.

Dies solle soweit medizinisch vertretbar ab Montag für unbestimmte Zeit gelten. Nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder in Berlin sagte Merkel am späten Abend, auch nicht notwendige Veranstaltungen mit weniger als 1.000 Teilnehmern sollten abgesagt werden. Zudem sei die vorübergehende Schließung von Kindergärten und Schulen eine Option. Man habe es mit einer gesundheitlichen Herausforderung zu tun.



In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sechs Menschen an den Folgen des Virus gestorben; es gibt mehr als 2.300 bestätigte Infektionen.