Der NDR-Podcast "Das Coronavirus-Update" mit dem Berliner Virologen Christian Drosten ist für den Grimme Online Award nominiert worden.

Er gehe in der Kategorie "Information" in den Wettbewerb um die undotierte Auszeichnung, wie die Grimme-Jury mitteilte. Der Podcast gebe dem Wissenschaftler viel Raum, um über die aktuelle wissenschaftliche Lage und die Forschung zu sprechen, hieß es zur Begründung.



Der Grimme Online Award gilt als wichtigste deutsche Auszeichnung für herausragende Online-Publizistik und wird seit 2001 verliehen. Am 25. Juni soll bekanntgegeben werden, wer sie gewinnt. Möglich sind bis zu neun Preisträger - vom Podcast über Multimedia-Reportagen bis hin zu Youtube-Kanälen. Der YouTuber Rezo wurde für sein umstrittenes Video "Zerstörung der CDU" in der Kategorie "Spezial" nominiert. Der Mitmach-Podcast "Meine Wende - Unsere Einheit?" des ZDF, der im Bereich "Kultur und Unterhaltung" ins Rennen geht, sammelt persönliche Wende-Geschichten.