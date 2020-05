Polnische Staatsbürger dürfen seit heute wieder ohne größere Einschränkungen für ihre Berufstätigkeit nach Deutschland pendeln.

Das gleiche gilt für Polinnen und Polen, die in der Slowakei, Tschechien oder Litauen arbeiten oder studieren. Die Regierung in Warschau hatte die bisher verpflichtende 14-tägige Quarantäne gestrichen. Diese Regelung gilt allerdings nicht für Menschen, die einen medizinischen Beruf ausüben oder in Pflegeeinrichtungen tätig sind. Grund ist die Annahme, dass sie einem besonderen Risiko ausgesetzt sind.



Für nicht-polnische Bürgerinnen und Bürger bleiben die Grenzen Polens aber bis zum 13. Mai geschlossen.