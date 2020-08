Polen meldet den höchsten Stand an Corona-Neuinfektionen seit dem Ausbruch der Pandemie.

Die Behörden in Warschau teilten mit, es seien innerhalb eines Tages 658 neue Fälle registriert worden. Die polnische Regierung erwägt, die Schutzmaßnahmen auszuweiten. Sie prüft nach eigenen Angaben, erneut eine Quarantäne für Menschen einzuführen, die aus einem Land mit hohen Infektionszahlen einreisen. Derzeit gilt in Polen eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie in öffentlichen Gebäuden.