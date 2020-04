Die Corona-Krise ist längst nicht nur eine humanitäre Herausforderung. Seit Wochen legt sie weltweit die Wirtschaft lahm. Europas Zusammenhalt bröckelt. Die Regierungen streiten, wie sie finanziell schwächeren Ländern wie Italien in der Corona-Krise beistehen können, um ein Desaster zu verhindern. Einige Politiker fordern einen sogenannten "Marshallplan". Woher stammt der Begriff und wie könnte solch ein Plan helfen?

Der Marshallplan war ein milliardenschweres Hilfsprogramm der USA, mit dem das vom Zweiten Weltkrieg gezeichnete Westeuropa wieder auf die Beine kam. Im Winter 1946/47 brachen hierzulande Energieversorgung und Verkehr zusammen. Die Lebensmittelrationen sanken auf ein extrem niedriges Niveau. Die kalte Jahreszeit wurde zur Katastrophe. Im Sommer darauf sprach sich der damalige US-Außenminister, Marshall, für den Wiederaufbau von Europa aus.



In den darauffolgenden vier Jahren lieferten die USA im Rahmen des "European Recovery Programs" (Europäisches Wiederaufbau-Programm) Waren im Wert von etwa 15 Milliarden US-Dollar nach Europa, was heute in etwa dem achtfachen Wert (120 Milliarden US-Dollar) entspräche. Nach Deutschland gelangte etwa ein Zehntel dieses Betrags.

Gabriel und Fischer fordern sofortige Hilfe für Italien und Spanien

Heute sind es keine Kriegsfolgen, es ist das Coronavirus, das die weltweite Wirtschaft lahmlegt. Trotz aller Hilfemaßnahmen muss Europa mehr Geld für die Zeit nach der Corona-Krise in die Hand nehmen. Die früheren Außenminister Fischer (Grüne) und Gabriel (SPD) sprechen sich für massive Investitionen in den EU-Haushalt aus. Vom Virus besonders betroffene Länder müssten sofort unterstützt werden, schreiben Fischer und Gabriel in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt".



Italien und Spanien würden es Europa und vor allem den Deutschen hundert Jahre lang nicht vergessen, wenn man sie jetzt im Stich ließe. Und genau das würde Deutschland gerade tun, kritisieren die beiden früheren Minister. Die EU drohe bei dieser größten Bewährungsprobe seit ihrer Entstehung dramatisch zu versagen. Stattdessen erlebten wir, dass Mächte wie Russland und China öffentlichkeitswirksam Hilfe lieferten, um genau dieses Defizit Europas zu betonen. Dass hier humanitäre und politische Ziele mindestens gleichzeitig verfolgt würden, liege auf der Hand.

Sánchez plädiert für "Kriegswirtschaft"

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen äußerte sich ähnlich kritisch in einem Gastbeitrag in der "Welt am Sonntag". Nötig sei ein Marshallplan für Europa: Die vielen Milliarden, die heute investiert werden müssten, um eine größere Katastrophe abzuwenden, würden Generationen binden.



Spaniens Ministerpräsident Sánchez rief die EU-Partner in der Corona-Krise zu "rigoroser Solidarität" auf. Um in der Pandemie nicht als Union zu scheitern, müsse die EU nach seiner Ansicht nun eine "Kriegswirtschaft" organisieren, schrieb Sánchez in einem Beitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Nur ein "neuer Marshallplan" für den Wiederaufbau nach der Corona-Pandemie könne Europa helfen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten:

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ RKI oder Johns-Hopkins? Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind

+ Anzahl der Toten in Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Risikogebiete weltweit: Aktualisierte Daten des Robert-Koch-Instituts über die Coronavirus-Risikogebiete

Testverfahren auf das Coronavirus

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?

+ Drive-In-Teststationen: Immer mehr Drive-In-Teststationen in Deutschland im Kampf gegen das Coronavirus

Medikamente und Schutz

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Gesichtsmasken und Schutz: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte

Maßnahmen in Deutschland

+ Sozialkontakte: Kontaktverbote wegen des Coronavirus: Was ist wo noch erlaubt?

+ Exit-Strategien: Wie und wann endet die Kontaktsperre wegen des Coronavirus?

Wirtschaft, Soziales und Verbraucher

+ Reisebeschränkungen und Rückholung von Urlaubern: Wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt

+ Das Coronavirus und die Rezession - Antworten auf die wichtigsten Fragen

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

+ Arbeit, Bildung, Geschlecht - warum das Coronavirus nicht alle Menschen gleich trifft

Strategien und Maßnahmen weltweit

+ Was hilft im Kampf gegen das Coronavirus - "Herdenimmunität" oder "Shutdown"?

+ Vorbild für andere Nationen?: Warum Südkorea, Taiwan und Singapur bisher vergleichsweise gut durch die Coronakrise kommen

+ RKI warnt vor Kontakt zu exotischen Tieren: Regulierung von Wildtiermärkten gefordert

+ Nicht mehr auf der Straße: Was aus Fridays-for-Future und den großen Protestbewegungen in Hongkong und Chile während der Corona-Krise wurde

Medien und die Corona-Pandemie

+ Berichterstattung: Wie gut ist der deutsche Journalismus?

+ Medienwissenschaftler und Medienjournalisten: Scharfe Kritik an ARD und ZDF wegen Berichterstattung zum Coronavirus



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten