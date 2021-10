Angesichts steigender Corona-Inzidenzen haben sich Politiker und Experten für mehr Dritt-Impfungen gegen Covid-19 bei Älteren und Risikogruppen ausgesprochen.

Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, in Anbetracht der steigenden Fallzahlen auch bei Älteren sei eine neue Impfkampagne zur Nutzung der so genannten Booster-Impfungen in dieser Altersgruppe jetzt unbedingt nötig. Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Marx, betonte die besondere Bedeutung der Auffrischungsimpfungen in der Bekämpfung der Pandemie. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, beklagte in der Neuen Osnabrücker Zeitung, dass nur zwölf Prozent der über 70-Jährigen ein drittes Impfangebot erhalten hätten. Es räche sich, dass die Impfzentren und mobilen Teams größtenteils abgeschafft worden seien.



Booster-Impfungen können in der Regel sechs Monate nach der zweiten Dosis verabreicht werden, damit weitere Antikörper gebildet werden.

