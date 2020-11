Spitzenpolitiker von Union und SPD plädieren für eine Verlängerung des derzeitigen Teil-Lockdowns.

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Söder sagte "Bild am Sonntag", um ein schönes Weihnachten zu verbringen, müsse man den Lockdown auf jeden Fall um zwei bis drei Wochen verlängern und auch vertiefen. Vizekanzler Scholz von der SPD meinte, alles spreche dafür, dass die aktuellen Beschränkungen über den 30. November hinaus noch eine Zeit lang fortgesetzt werden müssten. In diesem Fall sei aus seiner Sicht eine staatliche finanzielle Unterstützung für betroffene Branchen weiter nötig. Zuvor hatte bereits Bundeswirtschaftsminister Altmaier den Unternehmen weitere Hilfen bei einem längeren Lockdown in Aussicht gestellt.



Nach Informationen der "Bild"-Zeitung drängen auch die unionsgeführten Länder auf eine Verlängerung der Beschränkungen. Dies habe ein Vorgespräch für das anstehende Bund-Länder-Treffen mit Kanzlerin Merkel am kommenden Mittwoch ergeben, berichtet das Blatt. Für die Weihnachtstage wird demnach allerdings eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen angestrebt.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.