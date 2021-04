In mehreren Bundesländern ist die Polizei gegen verbotene Anti-Corona-Demonstrationen vorgegangen.

In Stuttgart stoppten Sicherheitskräfte einen Aufzug mit rund 100 Teilnehmern. Die "Querdenken"-Initiative hatte dazu aufgerufen, in die Innenstadt zu kommen, obwohl die Kundgebungen von der Stadt untersagt worden waren. Auch in Heidelberg wurde eine verbotene Demonstration aufgelöst. In Dresden versammelten sich ebenfalls kleinere Gruppen zu Corona-Protesten. Die Polizei schritt ein und sprach Platzverweise aus. Wegen Aufrufen zu unangemeldeten Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen verstärkte die thüringische Polizei ihre Einsatzkräfte in Erfurt und Jena.



Auch in Kempten im Allgäu war die Polizei mit zahlreichen Kräften vor Ort. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte das von der Stadt verhängte Verbot zweier "Querdenker"-Demonstrationen bestätigt. Auch eine Demonstration aus der linken Szene wurde untersagt.

