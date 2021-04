In mehreren Städten hat es trotz Verboten Proteste gegen die Corona-Beschränkungen gegeben.

In Stuttgart schätzte die Polizei die Zahl der Teilnehmer der sogenannten "Querdenker" auf etwa Eintausend. Mehr als 700 von ihnen seien angezeigt worden und hätten Platzverweise erhalten. Rund 400 Menschen beteiligten sich an einer Gegendemonstration. In Dresden waren die Sicherheitskräfte mit einem Großaufgebot im Einsatz, um das Versammlungsverbot durchzusetzen. Zu nicht angemeldeten Versammlungen kam es auch in Erfurt und Jena, in Heidelberg, Wiesbaden, Saarbrücken und Düsseldorf. Derweil verhängte die Landesregierung von Brandenburg nächtliche Ausgangsbeschränkungen zwischen 22.00 und 5.00 Uhr für Regionen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz mindestens drei Tage lang über 100 liegt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 18.04.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 14.04.)

Test und Schutz

+ Neue Empfehlung: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Astrazeneca-Entscheidung (Stand: 08.04.)

+ Impfungen: Was ist bei den Impfungen durch Hausärzte zu beachten? (Stand: 16.04.)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 26.03.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 08.04.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 12.04.)

+ Impfstoff: Höheres Thromboserisiko bei Vektorimpfstoffen? (Stand: 14.04.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 12.04.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 02.04.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 16.04.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.