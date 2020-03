Die italienische Polizei hat im Zuge der landesweiten Ausgangssperre Hunderttausende Menschen kontrolliert. Bis gestern seien mehr als 830.000 Menschen überprüft worden, teilte das Innenministerium mit. Mehr als 35.000 von ihnen wurden angezeigt.

In Italien gilt seit einer Woche eine Ausgangssperre, man darf nur zum Arbeiten oder Einkaufen Haus oder Wohnung verlassen.



Jeder muss zudem auf einem Formular den Grund für seinen Ausgang erklären. Allerdings umgehen offenbar einige Menschen die Sperre, indem sie den Spaziergang mit ihrem Hund unnötig ausdehnen oder vermehrt Einkaufen gehen. In Italien sind bisher mehr als 2.500 Menschen an Covid-19 gestorben.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus und dessen Auswirkungen

