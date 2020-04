Der Reiseverkehr nach Belgien und in die Niederlande hat deutlich nachgelassen.

Ein Sprecher der Bundespolizei sagte, "im Großen und Ganzen" hielten sich die Menschen an den Appell, nicht in die Nachbarländer zu fahren. Die Innenminister der Niederlande und Nordrhein-Westfalens hatten gestern noch einmal dazu aufgerufen, auf Urlaubsreisen zu verzichten. Sie reagierten damit auf kilometerlange Staus, die sich an den Grenzübergängen gebildet hatten.



Die Einreise nach Belgien und in die Niederlande ist rechtlich zulässig, da kein Verbot, sondern nur eine Empfehlung gilt. Allerdings gibt es die Pflicht, nach der Rückkehr von einem mehrtägigen Aufenthalt 14 Tage in Deutschland in Quarantäne zu gehen. Diese Regelung müssen auch Bundesbürger befolgen. Verstöße werden mit Bußgeldern zwischen 150 und 25.000 Euro geahndet.