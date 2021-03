In Nordrhein-Westfalen übernimmt die Polizei die Beschaffung der Corona-Schnelltests für Schulen, Kitas und Behörden.

Über das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste sollen zunächst rund 22 Millionen Tests bestellt werden, wie aus einer Ausschreibung auf der NRW-Vergabeplattform hervorgeht. Die Tests sollen ab Mitte April in wöchentlichen Tranchen von anfangs 3,1 Millionen Einheiten geliefert werden. Am Montag beteiligte sich die nordrhein-westfälische Polizei auch an der Verteilung der ersten Schnelltests an die Schulen. Hamburg startete am Morgen mit flächendeckenden Corona-Schnelltests an allen Schulen. Künftig soll jede Schülerin und jeder Schüler einmal und das Schulpersonal dreimal pro Woche getestet werden.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.