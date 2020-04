Die polnische Regierungspartei PiS will die umstrittene Präsidentschaftswahl per Brief abhalten.

Dies gab der stellvertretende Parlamentspräsident und Pis-Fraktionsvorsitzende Terlecki in Warschau bekannt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur PAP hat die PiS bereits einen Gesetzentwurf für eine Änderung des Wahlgesetzes vorgelegt, die den Bürgern die Abstimmung per Brief ermöglichen soll.



Die PiS steht in der Kritik, weil sie die Abstimmung trotz der Corona-Pandemie weiterhin am 10. Mai abhalten will. Die liberale Opposition hat die Bürger bereits zum Boykott der Abstimmung aufgefordert. Auch im europäischen Ausland steht das Vorhaben in der Kritik. Der derzeitige polnische Staatschef Duda gehört der PiS-Partei an. Er führt in Umfragen vor seinen Konkurrenten.