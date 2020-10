In Portugal hat die Regierung wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen den landesweiten Katastrophenfall ausgerufen.

Ministerpräsident Costa erklärte in Lissabon, die Anordnung gelte von heute an für mindestens 15 Tage. Die Regierung könne dadurch bei Bedarf Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und andere einschneidende Maßnahmen durchsetzen. Unter anderem sollen sich dann nur noch maximal fünf Menschen in der Öffentlichkeit treffen dürfen.



Zuvor hatte bereits das Kabinett in Frankreich erneut den Gesundheitsnotstand verhängt, und zwar von Samstag an. Er galt bereits zwischen März und Juli. Frankreich verzeichnete zuletzt rund 20.000 neue Infektionen pro Tag. In den Niederlanden gilt bereits seit gestern ein teilweiser Lockdown.



Auch aus Großbritannien wurden drastisch gestiegene Fallzahlen gemeldet. Innerhalb von 24 Stunden haben sich dort ebenfalls rund 20.000 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt, wie die britischen Gesundheitsbehörden mitteilten. In Italien waren es mehr als 7.300 Neuinfektionen.

