Der Anteil der Coronatests mit positivem Ergebnis ist auf den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie gestiegen.

In der Woche vom 9. bis 15. November fielen rund 9,2 Prozent positiv aus, wie der Verband Akkreditierte Labore in der Medizin mitteilte. Anfang Oktober lag die so genannte Positivrate bei 2,5 Prozent.



Die Zahl der gemeldeten Tests ging in der vergangenen Woche etwas zurück, auf eine Million 260-tausend. In den beiden Kalenderwochen zuvor waren es jeweils rund eine Million 440-tausend Tests gewesen, was eine Auslastung der Labore bedeutete. In einer Mitteilung des Verbandes hieß es, man arbeite nach wie vor am Limit, aber derzeit nicht mehr darüber hinaus.



Der Verband hatte wiederholt anlasslose Tests kritisiert und Anfang November wegen Überlastung Alarm geschlagen.

