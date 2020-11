Die Deutsche Post sieht sich auf die Verteilung eines erwarteten Corona-Impfstoffs vorbereitet.

Konzernchef Appel erklärte, man sei im Gespräch mit Pharma-Konzernen und Regierungen. Die Verteilung werde nicht an der Logistik scheitern. Die zuständige Unternehmenssparte betreibe weltweit mehr als 180 Standorte, die auf die Bedürfnisse der Pharma-Industrie zugeschnitten seien. Dort könnten empfindliche Medizinprodukte in verschiedenen Temperaturzonen gelagert und verpackt werden. Bundesgesundheitsminister Spahn erklärte, er erwarte, dass man in den nächsten Tagen ein endgültiges Abkommen mit dem Mainzer Unternehmen Biontech über die Lieferung eines Impfstoffs vereinbaren werde.



Biontech und sein amerikanischer Partner Pfizer hatten einen Durchbruch auf dem Weg zu einem Impfstoff verkündet. Sie wollen noch im November in den USA eine Notfallgenehmigung für das Mittel beantragen. Geplant ist, in diesem Jahr weltweit bis zu 50 Millionen Impfstoffdosen auszuliefern und im nächsten Jahr bis zu 1,3 Milliarden.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 10.11.)

+ Lage in Deutschland: Was bedeutet der rasante Anstieg von Neuinfektionen und Inzidenzwert? (Stand: 22.10)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 29.10.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 08.10.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 28.10.)

+ Remdesivir und Co: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19? (Stand: 16.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 10.10.)

+ Krankenhäuser: Was der Anstieg der Corona-Infektionen für sie bedeutet (Stand: 15.10.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Oberflächen: Wie lange sich das Coronavirus dort hält (Stand 12.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 29.10.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 14.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 10.10.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 22.10.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.